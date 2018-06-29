03:00 29.06.2018 | Культура | Новости
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Джим Керри нарисовал скандальный рисунок - ФОТО

Известный актер Джим Керри нарисовал ребенка, которого избивает президент США Дональд Трамп. Рисунок он опубликовал на своей Twitter-странице. Изображение за два дня стало вирусным, набрав более 25 тысяч ретвитов.

Джим Керри нарисовал скандальный рисунок - ФОТО

Известно, что рисунок стал реакцией актера на обложку журнала Time, на которую помещен коллаж из фотографий Трампа и плачущей маленькой мексиканки.

"Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите", - отметил Керри в комментарии.

Также на обложку Time была помещена надпись "Добро пожаловать в Америку", а на рисунке Керри - "Вот твои правовые гарантии".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",  семья бывшей девушки Джима Керри не сумела привлечь актера к суду в связи с ее самоубийством. Катриона Уайт умерла в сентябре 2015 года. "Бриджид Суитман и Марк Бертон обвинили Керри в том, что он заразил ее болезнями, передающимися половым путем, и использовал свое "состояние, влияние и статус знаменитости", чтобы доставать убившие ее рецептурные препараты.


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