Ушел из жизни знаменитый математик Владимир Успенский

Как сообщает "Радио Свобода", место и причины смерти пока не разглашаются.

Отметим, что ученый был учеником крупнейшего советского математика Андрея Колмогорова. Владимир Успенский известен как популяризатор науки, автор десятков книг и научных работ и один из основателей отделения структурной лингвистики на филологическом факультете Московского государственного университета.

Кроме того, Успенский также возглавлял кафедру математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. Ученый неоднократно заявлял о близости гуманитарных наук и математики и посвятил этой теме свое эссе "Математическое и гуманитарное: преодоление барьера".

Математик написал более ста научных работ и книг, подготовил 25 кандидатов и четырех докторов наук.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Риме не стало известного украинского геолога и исследователя Антарктиды Виталия Вернигорова. Отмечается, что смерть настигла 69-летнего ученого, когда он возвращался на Родину после двухнедельной антарктической экспедиции.