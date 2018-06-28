12:17 28.06.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни знаменитый математик Владимир Успенский

На 87-м году жизни умер известный советский и российский математик и лингвист Владимир Успенский.

Ушел из жизни знаменитый математик Владимир Успенский

Как сообщает "Радио Свобода", место и причины смерти пока не разглашаются.

Отметим, что ученый был учеником крупнейшего советского математика Андрея Колмогорова. Владимир Успенский известен как популяризатор науки, автор десятков книг и научных работ и один из основателей отделения структурной лингвистики на филологическом факультете Московского государственного университета.

Кроме того, Успенский также возглавлял кафедру математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. Ученый неоднократно заявлял о близости гуманитарных наук и математики и посвятил этой теме свое эссе "Математическое и гуманитарное: преодоление барьера".

Математик написал более ста научных работ и книг, подготовил 25 кандидатов и четырех докторов наук.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Риме не стало известного украинского геолога и исследователя Антарктиды Виталия Вернигорова. Отмечается, что смерть настигла 69-летнего ученого, когда он возвращался на Родину после двухнедельной антарктической экспедиции.


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