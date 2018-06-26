В Москве скончался известный поэт и телеведущий - ВИДЕО

Сообщается, что диктор скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. В настоящее время супруга Дементьева уже подтвердила эту печальную новость.

По ее словам, причиной смерти поэта могла стать инфекция. При этом, накануне до его кончины, жена Анна Пугач опровергла сведения о плохом самочувствии поэта и пояснила, что это был запланированный визит к врачу. Однако, как оказалось, победить болезнь шансов у поэта не было.

Стоит добавить, что Андрей Дементьев возглавлял журнал "Юность" с 1981 по 1992 год. Написал слова к таким известным песням, как "Аленушка", "Лебединая верность", "Баллада о матери", "Отчий дом", "Яблоки на снегу". Выпустил много книг со своими произведениями.

В 90-х годах работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего. Кроме того, Андрей Дементьев был известен своей антиукраинской позицией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", не дожив до своего 72-летия скончался украинский театральный режиссёр, актёр и педагог Борис Туменко.