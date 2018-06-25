12:53 25.06.2018 | Культура | Новости
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Стало известно, в каком городе могут провести Евровидение-2019

Правительство Израиля заявило, что конкурс Евровидение 2019 вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок.

Стало известно, в каком городе могут провести Евровидение-2019

Об этом пишет издание Arutz Sheva 7.

Отмечается, что в настоящее время идут переговоры между броадкастером Кан и ведомством по поводу финансирования мероприятия.

Кром того, ожидается, что на проведение Евровидения Израиль потратит от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.

При этом окончательный выбор с местом проведения станет известен по итогам конкурса среди городов-претендентов, который проведут внутри страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"израильская актриса, которая известна главной ролью в фильме "Чудо-женщина", Галь Гадот, получила официальное предложение присутствовать в качестве ведущей на международном песенном конкурсе  Евровидение-2019. Звезда пока не отклоняет возможность провести Евровидение в 2019 году и в данный момент "изучает возможности" поступившего предложения.


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