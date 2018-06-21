Обладательницу Титула "Мисс Великобритания-2009" нашли мертвой - ФОТО

О печальном событии сообщил её бойфренд Аарон Армстронг, а также друзья и родные, передает газета The Daily Mail.

Как отметили медики, на девушке они не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Поэтому, все причины кончины в данный момент выясняются.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", — подписал Аарон фото, которое разместил на странице в "Фейсбуке" и на котором изображён вместе с возлюбленной.

Добавим, что в 2009 году уроженка Ньюкасла Софи Грейдон завоевала титул "Мисс Великобритания". В 2016 году она стала участницей популярного в Британии реалити-шоу Love Island ("Остров любви"). До финала Софи не дошла, однако у нее был один из самых высоких рейтингов популярности среди зрителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в больнице "Феофания" умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч.