Обладательницу Титула "Мисс Великобритания-2009" нашли мертвой - ФОТО

Известная английская актриса, бывшая "Мисс Великобритания -2009" и звезда реалити-шоу "Остров Любви" Софи Градон была найдена мёртвой в собственном доме в Понтеленде. Что послужило причиной смерти пока неизвестно.
О печальном событии сообщил её бойфренд Аарон Армстронг, а также друзья и родные, передает газета The Daily Mail.
Как отметили медики, на девушке они не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Поэтому, все причины кончины в данный момент выясняются.
"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", — подписал Аарон фото, которое разместил на странице в "Фейсбуке" и на котором изображён вместе с возлюбленной.
Добавим, что в 2009 году уроженка Ньюкасла Софи Грейдон завоевала титул "Мисс Великобритания". В 2016 году она стала участницей популярного в Британии реалити-шоу Love Island ("Остров любви"). До финала Софи не дошла, однако у нее был один из самых высоких рейтингов популярности среди зрителей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в больнице "Феофания" умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч.