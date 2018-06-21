Меган Маркл посетила скачки в шикарном наряде – ФОТО

Отмечается, что по такому случаю Меган Маркл оделась очень сдержано, но по-своему красиво. Она надела платье-рубашку белого цвета от Givenchy с ассиметричным подолом.

Свой наряд герцогиня дополнила черным поясом и туфлями в тон, а также черно-белой элегантной шляпкой от Philip Treacy.

Выбор наряда Меган Маркл был оценен профессионалами очень высоко. По информации издания, герцогиня не обращалась за помощью к стилисту.

Примечательно, что мероприятия данного рода посещают до 500 тысяч человек, среди которых - представители британской королевской семьи. Меган Маркл присутствовала на скачках Royal Ascot впервые.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.