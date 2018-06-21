Меган Маркл посетила скачки в шикарном наряде – ФОТО

Герцог и герцогиня Сассекские посетили легендарные королевские скачки Royal Ascot, которые ежегодно проходят на ипподроме графства Беркшир. Об этом сообщает издание Vanity Fair.
Отмечается, что по такому случаю Меган Маркл оделась очень сдержано, но по-своему красиво. Она надела платье-рубашку белого цвета от Givenchy с ассиметричным подолом.
Свой наряд герцогиня дополнила черным поясом и туфлями в тон, а также черно-белой элегантной шляпкой от Philip Treacy.
Выбор наряда Меган Маркл был оценен профессионалами очень высоко. По информации издания, герцогиня не обращалась за помощью к стилисту.
Примечательно, что мероприятия данного рода посещают до 500 тысяч человек, среди которых - представители британской королевской семьи. Меган Маркл присутствовала на скачках Royal Ascot впервые.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.