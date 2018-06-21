День музыки: на Майдане заиграло 72 вариации гимна Украины - ВИДЕО

Отмечается, что акцию проводит украинский музыкант, режиссер Майк Кауфман-Портников.

По словам музыканта, 21 июня - это Международный день музыки. По этому случаю Майк решил поддержать украинских политзаключенных, которые сидят за решеткой.

"Играю только гимн Украины, но в моих авторских импровизациях. Я хочу и таким образом привлечь внимание к тому, чтобы наши люди могли, наконец, освободиться, чтобы они были без кандалов, так же, как должна быть музыка без кандалов", - рассказал музыкант, не прерывая игру на пианино.

Так, в сердце Киева каждые десять минут звучит новая вариация гимна Украины. Всего их прозвучит 72 - согласно количеству заключенных. Этот своеобразный рекорд зафиксирует Книга рекордов Украины.

Как рассказала представитель книги рекордов Украины Елизавета Боровцова, пока в мире никто еще не исполнял в течение такого длительного времени одну композицию, тем более гимн страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в парламенте Канады депутаты обратились к России с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных. К флешмобу в поддержку украинца присоединились члены двух влиятельных постоянных комитетов парламента Канады – по вопросам безопасности и обороны, а также иностранных дел.