14:52 20.06.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" - ФОТО

В возрасте 67 лет скончался грузинский актер  Юрий Ароян, известный по ролям в фильмах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

Ушел из жизни актер из

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на источник.

Как отмечается, тело 67-летнего актера обнаружили 20 июня в двухкомнатной квартире на втором этаже по улице Почтамптской. Также, когда прибыли сотрудники полиции, они нашли в квартире оружие, однако при первичном осмотре тела Арояна внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

По словам соседей, Ароян якобы в последнее время злоупотреблял алкоголем. 

Добавим, что Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. Он работал в нескольких театрах РФ. Актер прославился ролями в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". Он также появился в эпизодических ролях в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Макар-следопыт", "Мой друг Иван Лапшин", "Тихое следствие" и "Господин оформитель".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в больнице "Феофания" во вторник, 19 июня, умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч.


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