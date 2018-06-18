Меган Маркл надела платье не по размеру - ФОТО

Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает представитель СМИ Динах Ван Туллекен, наряд в бело-голубых тонах был подобран не по размеру, при этом герцогиня просто потерялась в его оборках. Журналист также добавил, что неудачно были подобраны и аксессуары - клатч был слишком скучным, а шляпка - маленькой и простой.

По предварительным данным, длинное платье с запахом стоимостью более пяти тысяч долларов входит в коллекцию Resort 2019 Oscar de la Renta и пока не выставлено на продажу.

Кстати, церемония бракосочетания проходила в субботу, 16 июня в церкви святых Андрея и Марии в Линкольншире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", супргуга принца Гарри Меган Маркл сопроводила британскую королеву Елизавету II во время официального визита в графство Чешир.