Ушел из жизни барабанщик группы Элвиса Пресли

В американском штате Нэшвилле на 88 году жизни умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По словам супруги артиста, в последние годы он испытывал осложнения после перелома бедра в 2016 году. Скончался Ди Джей Фонтана во сне, пребывая у себя дома.
Фонтана играл в группе Пресли на протяжении 14 лет, начиная с 1954 года. Он также участвовал в записях его самых известных хитов.
Стоит отметить, что в 2009 году Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.