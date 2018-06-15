11:21 15.06.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни барабанщик группы Элвиса Пресли

В американском штате Нэшвилле на 88 году жизни умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Ушел из жизни барабанщик группы Элвиса Пресли

По словам супруги артиста, в последние годы он испытывал осложнения после перелома бедра в 2016 году. Скончался Ди Джей Фонтана во сне, пребывая у себя дома.

Фонтана играл в группе Пресли на протяжении 14 лет, начиная с 1954 года. Он также участвовал в записях его самых известных хитов.

Стоит отметить, что в 2009 году Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.


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