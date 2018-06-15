Ушел из жизни барабанщик группы Элвиса Пресли

По словам супруги артиста, в последние годы он испытывал осложнения после перелома бедра в 2016 году. Скончался Ди Джей Фонтана во сне, пребывая у себя дома.

Фонтана играл в группе Пресли на протяжении 14 лет, начиная с 1954 года. Он также участвовал в записях его самых известных хитов.

Стоит отметить, что в 2009 году Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.