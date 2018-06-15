Суд пригрозил лишить Анджелину Джоли опеки над детьми - ФОТО

В разводе голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта появился неожиданный поворот, который касается правил опеки над их детьми.
Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день основная опека над шестью наследниками пары принадлежит актрисе. Также отметечается, что Джоли пользуясь случаем запрещает бывшему супругу общаться с детьми по телефону — в отместку Питт может лишить актрису права основной опеки над детьми.
При этом, верховный суд Лос-Анджелеса уже велел Джоли позволить Питту общаться и проводить время с их детьми. В материалах суда говорится, что недостаток времяпровождения с отцом может плохо сказывается на их психике детей.
Вместе с тем представители суда считают, что актер никак не может навредить своим наследникам. Более того, старший сын Мэдокс уже может самостоятельно решать, сколько времени он хочет проводить с Питтом.
Вообщем-то, суд ясно дал понять Анджелине, что если она по-прежнему будет вдалбливать детям в головы, что Брэд опасен, ее лишат опеки и отдадут детей Питту. Актрисе даже вменяется устроить специальную беседу в присутствии врачей и психотерапевтов, во время которой детям объяснят: суд не считает их отца опасным, и они могут общаться с ним так же, как и раньше.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестная голливудская актриса и обладательница премии "Оскар", недавно расставшаяся со своим супругом Бредом Питтом, нашла свою любовь.