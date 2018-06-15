19:30 15.06.2018 | Культура | Новости
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Суд пригрозил лишить Анджелину Джоли опеки над детьми - ФОТО

В разводе голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта появился неожиданный поворот, который касается правил опеки над их детьми.

Суд пригрозил лишить Анджелину Джоли опеки над детьми - ФОТО

Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день основная опека над шестью наследниками пары принадлежит актрисе. Также отметечается, что Джоли пользуясь случаем запрещает бывшему супругу общаться с детьми по телефону — в отместку Питт может лишить актрису права основной опеки над детьми.

При этом, верховный суд Лос-Анджелеса уже велел Джоли позволить Питту общаться и проводить время с их детьми. В материалах суда говорится, что недостаток времяпровождения с отцом может плохо сказывается на их психике детей.

Вместе с тем представители суда считают, что актер никак не может навредить своим наследникам. Более того, старший сын Мэдокс уже может самостоятельно решать, сколько времени он хочет проводить с Питтом. 

Вообщем-то, суд ясно дал понять Анджелине, что если она по-прежнему будет вдалбливать детям в головы, что Брэд опасен, ее лишат опеки и отдадут детей Питту. Актрисе даже вменяется устроить специальную беседу в присутствии врачей и психотерапевтов, во время которой детям объяснят: суд не считает их отца опасным, и они могут общаться с ним так же, как и раньше. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестная голливудская актриса и обладательница премии "Оскар", недавно расставшаяся со своим супругом Бредом Питтом, нашла свою любовь.


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