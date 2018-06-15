Стивен Кинг требует освободить Олега Сенцова

Знаменитый писатель США Стивен Эдвин Кинг присоединился к требованиям других популярных личностей немедленно освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.
Об этом Кинг написал на своей странице в Twitter.
Как известно, с самого начала своей писательской карьеры Стивен Кинг проявлял прямо-
Также американский писатель добавил, что сегодня 32-й день голодовки Сенцова.
"Присоединяйтесь ко мне и американскому ПЕН-центру в требовании немедленно освободить украинского режиссера. Время бежит, и он может умереть за свои взгляды ", - написал Кинг.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинца Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, увезли в реанимацию. Сейчас он находится в медицинской части колонии.