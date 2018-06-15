Стивен Кинг требует освободить Олега Сенцова

Об этом Кинг написал на своей странице в Twitter.

Как известно, с самого начала своей писательской карьеры Стивен Кинг проявлял прямо- таки сверхъестественную способность точно угадывать запросы публики. В связи с этим по такому же принципу, автор призвал всех небезразличных людей поддержать незаконно арестованного украинца.

Также американский писатель добавил, что сегодня 32-й день голодовки Сенцова.

"Присоединяйтесь ко мне и американскому ПЕН-центру в требовании немедленно освободить украинского режиссера. Время бежит, и он может умереть за свои взгляды ", - написал Кинг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинца Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, увезли в реанимацию. Сейчас он находится в медицинской части колонии.