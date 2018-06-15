14:51 15.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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FreeSentsov: Владимир Зеленский призвал освободить украинца

Известный шоумен Владимир Зеленский записал видообращение в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно захватили и удерживают в России. Соотвествующие видео комик опубликовал на своей странице в Fаcebook.

FreeSentsov: Владимир Зеленский призвал освободить украинца

Как напомнил Зеленский, Сенцов родился в 1976 году 13 июля в Симферополь, который входит в состав Украины, и что для тех кто не знает - эта информация написана в Википедии.

"В 2014 году, когда у нас "отжали" Крым, он был незаконно арестован и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Незаконно осужден – так будет записано в уголовных делах тех, кто это сделал", - говорит Зеленский.

Вместе с тем шоумен считает, что Сенцов – настоящий мужчина, настоящий украинец, а самое главное – настоящий человек, и его имя уже записано в истории Украины.

"Freedom Sentsov!", - призвал Владимир Зеленский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитый писатель США Стивен Эдвин Кинг присоединился к требованиям других популярных личностей немедленно освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.


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