14:54 14.06.2018 | Культура | Новости
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Сильвестра Сталлоне обвинили в домогательствах

Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне попал под волну обвинений о сексуальных домогательствах. На сегодняшний день на кинорежиссёра пожаловались сразу несколько женщин, после чего написали соотвествующие заявиление в полицию.

Сильвестра Сталлоне обвинили в домогательствах

Как утверждает представитель прокуратуры Грег Рислинг, две женщины, чьи имена не разглашались, рассказали, что Сильвестр Сталлоне их домогался.

По неофициальным источникам, первый случай произошел в 1986 году. Жертва расказывает, что на момент домогательства ей было всего 16 лет. При этом, вторая женщина сообщила, что знаменитый актер набросился на нее в 1990 году в собственном офисе.

К слову, сейчас дело передано в прокуратуру Лос-Анжелеса.

В деле речь идет об инциденте, который произошел в 1990 году. Согласно законам Калифорнии, срок давности этого преступления, если оно имело место, уже закончился. Ведомство должно решить, выдвигать ли актеру обвинения.

В свою очередь, адвокат Сталлоне Мартин Сингер уже выступил с заявлением, в котором говорится, что актер все обвинения отрицает.

"Это возмутительно, что окружной прокурор и правоохранительные органы разгласили эту информацию, потому что это заставляет людей думать, что там действительно что-то было", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная американская 48-летняя певица Мэрайя Кэри, которую обвинили в сексуальных домогательствах, заявила, что страдает биполярным расстройством 17 лет.


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