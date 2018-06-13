14:30 13.06.2018 | Общество | Новости
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Президент США грубо оскорбил знаменитого актера - ВИДЕО

Лидер американского госадарства Дональд Трамп назвал голливудскую звезду Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ". Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Президент США грубо оскорбил знаменитого актера - ВИДЕО

Так, в своем посте, глава Белого дома усомнился в умственных способностях актера. Вместе с тем Трапм заявил, что Роберт Де Нирополучил множество ударов в голову от настоящих боксеров в кино, поэтому не удивидетельно, что у него низкий IQ. 

"Я видел его прошлой ночью и искренне верю, что он мог отупеть от ударов", - написал президент США. 

Также Трамп подчеркнул, что экономика США на сегодня в лучшем состоянии, чем когда-либо. Жаль, что этого не понимает Де ниро, добавил Трамп.

Роберт Де Ниро, известен, среди прочего, своей ролью боксера Джейка Ламотты в фильме Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (1980). Ради правдоподобного изображения главного героя Роберт Де Ниро брал уроки бокса и набрал свыше 20 кг веса.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский глава государства  Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответить на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны.


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