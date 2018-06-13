Президент США грубо оскорбил знаменитого актера - ВИДЕО

Так, в своем посте, глава Белого дома усомнился в умственных способностях актера. Вместе с тем Трапм заявил, что Роберт Де Нирополучил множество ударов в голову от настоящих боксеров в кино, поэтому не удивидетельно, что у него низкий IQ.

"Я видел его прошлой ночью и искренне верю, что он мог отупеть от ударов", - написал президент США.

Также Трамп подчеркнул, что экономика США на сегодня в лучшем состоянии, чем когда-либо. Жаль, что этого не понимает Де ниро, добавил Трамп.

Роберт Де Ниро, известен, среди прочего, своей ролью боксера Джейка Ламотты в фильме Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (1980). Ради правдоподобного изображения главного героя Роберт Де Ниро брал уроки бокса и набрал свыше 20 кг веса.





Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский глава государства Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответить на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны.