Игорь Крутой похудел на 20 кг из-за болезни - ФОТО

Об этом пишет российское издание "СтарХит".

Отметим, что поклонники и активные пользователи в сети начали комментировать фотографии артиста, что якобы медики диагностирован у него рак. Подтверждением для фолловеров стало то, что зимой 2017-го под покровом тайны Игорь Яковлевич перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли разговоры, что у Крутого якобы опухоль.

В свою очередь сам композитор предпочитал не комментировать свое состояние, но продолжал стремительно терять вес. Как оказалось, у музыканта вовсе не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет.

"Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе", - рассказали в окружении Крутого.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная американская 48-летняя певица Мэрайя Кэри, которую обвинили в сексуальных домогательствах, заявила, что страдает биполярным расстройством 17 лет.