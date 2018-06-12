17:14 12.06.2018 | Культура | Новости
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Актрису сериала "Зачарованные" обвинили в хранении кокаина

Известную 44-летнею американскую актрису Роуз МакГоун снова обвинили в приобретении и хранении наркотиков. Теперь звезде грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. 

Актрису сериала

Как сообщает Deadline, накануне артистка фигурировала в скандале с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Также она ведет активную работу по защите прав женщин. Однак сегодня же стало известно, что девушка опять вовлечена в историю с наркоторговлей.

По мнению Роуз МакГоуэн инциденты с наркотиками - не более чем попытки ее скомпрометировать, и они напрямую связаны с ее позицией относительно прав женщин

Примечательно, что в прошлом 2017 году актриса также оказалась в центре скандала с наркотиками. Тогда 44-летняя Роуз МакГоуэн забыла на пассажирском кресле самолета американской авиакомпании United Airlines свой бумажник. В результате полицейские обнаружили не только документы актрисы, но и наркотики в нем. Правда, тогда, как и сейчас, актриса с ирландскими и французскими корнями отрицала свою причастность - мол, все это провокация. Читайте также: Гражданин Норвегии пытался уплыть из Украины на двух бочках

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская актриса и певица, известная по роли Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины - ведьмы"  Роуз МакГоуэн планирует продать свой дом, чтобы оплатить юридические счета. В частности, которые появились из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна.


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