В России умерла актриса Татьяна Малыщицкая

Как сообщилив в театре Камерного театра Малыщицкого, причина смерти пока не известна. Татьяна была дочерью и соратницей известного театрального режиссера и педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого, который в 1993 году впервые в России осуществил постановку повести Сергея Довлатова "Заповедник".

Владимир и Татьяна Малыщицкие стояли у истоков ленинградского Молодежного театра, а также Камерного театра Малыщицкого.

Малыщицкая известна своими ролями в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", фильме "Гадкие лебеди".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в среду вечером, 6 июня, на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссе Кира Муратова. Об этом на своей страничке в Facebook сообщили журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюссер Юрий Минзянов.