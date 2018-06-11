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В России умерла актриса Татьяна Малыщицкая

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 10 июня, в возрасте 57 лет скоропостижно скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.

В России умерла актриса Татьяна Малыщицкая

Как сообщилив в театре Камерного театра Малыщицкого, причина смерти пока не известна. Татьяна была дочерью и соратницей известного театрального режиссера и педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого, который в 1993 году впервые в России осуществил постановку повести Сергея Довлатова "Заповедник".

Владимир и Татьяна Малыщицкие стояли у истоков ленинградского Молодежного театра, а также Камерного театра Малыщицкого.

Малыщицкая известна своими ролями в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", фильме "Гадкие лебеди".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в среду вечером, 6 июня, на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссе Кира Муратова. Об этом на своей страничке в Facebook сообщили журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюссер Юрий Минзянов.


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