Ушел из жизни известный актер из фильма "Любовь и голуби" - ФОТО

Об этом сообщил актер из МХАТ имени Горького в соцсети.

Отмечается, что пока не известна причина смерти советской звезды.

Известно, что в высшем театральном училище имени Щепкина, где работал актер, его смерть подтверждать отказались.

Стоит добавить, что помимо ленты "Любовь и голуби" он также снялся в фильмах "Жил-был Шишлов", "Ха-би-ассы", "Недоросль", "Заговор скурлатаев", "Елки" многих и других.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярный американский актер и комик Верн Тройер, который более известен публике благодаря своим роли миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса.