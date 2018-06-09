Еще трех российских деятелей культуры внесли в список опасных для Украины

В список в список опасных для Украины людей вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев.

Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 8 июня, на сайте министерства, такое решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

Также соответствующие обращения могут поступать от Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесены 134 человек.

В частности, в марте этого года в список вошли Александр Баширов, Александр Буйнов, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих и Алексей Долматов.

В ведомстве также добавили, что по мере поступлений сообщений от соответствующих органов, список будет дополняться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.