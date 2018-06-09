01:00 09.06.2018 | Культура | Новости
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Аль Пачино получил роль в новом фильме Тарантино

Известный актер Аль Пачино дал согласие на съемки в новой киноленте Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Аль Пачино получил роль в новом фильме Тарантино

Сообщается, что в состав актеров также вошли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Известно, что Робби предстанет в картине в образе супруги Романа Полански Шэрон Тейт, зверски убитой последователями Чарльза Мэнсона.

Что касается самой картины фильма, будет задокументированы действия Лос-Анджелеса в 1969 году. Главную роль получил герой Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), экс-звезда вестернов, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются остаться на плаву, в то время, как Голливуд стремительно меняется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на основе скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштайном снимут хоррор-мильм. За реализацию картины взялся голливудский режиссер Брайан де Пальма. По его словам, это должен получиться шикарный фильм ужасов про насильника без комплексов и моральных границ.


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