Аль Пачино получил роль в новом фильме Тарантино

Сообщается, что в состав актеров также вошли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Известно, что Робби предстанет в картине в образе супруги Романа Полански Шэрон Тейт, зверски убитой последователями Чарльза Мэнсона.

Что касается самой картины фильма, будет задокументированы действия Лос-Анджелеса в 1969 году. Главную роль получил герой Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), экс-звезда вестернов, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются остаться на плаву, в то время, как Голливуд стремительно меняется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на основе скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштайном снимут хоррор-мильм. За реализацию картины взялся голливудский режиссер Брайан де Пальма. По его словам, это должен получиться шикарный фильм ужасов про насильника без комплексов и моральных границ.