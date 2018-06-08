В Одессе прощаются с известным режиссером Кирой Муратовой

Отмечается, что на момент смерти Муратовой было 84 года, она умерла от тяжкой болезни. В последнее время она не появлялась на одесской киностудии, где проработала более полувека.

Официальной церемонии прощания не будет. Режиссер еще при жизни завещала, чтобы с ней прощались только семья и ближайшие друзья. Отдать дань уважения режиссеру также прилетит Рената Литвинова и еще несколько известных актеров из России.

Председатель одесского отделения союза кинематографистов Украины Ярослав Лупий вспоминает Киру только теплыми и добрыми словами.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Одессе на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова. Информацию о ее смерти также подтвердил изданию Buro ее супруг Евгений Голубенко.