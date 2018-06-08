03:00 08.06.2018 | Культура | Новости
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Леди Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера - ВИДЕО

Появился первый трейлер фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале и собрал за сутки свыше миллиона просмотров.

Леди Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера - ВИДЕО

Как известно, данный фильм для режиссера Брэдли Купера является режиссерским дебютом. Помимо этого, сам Купер исполняет одну из главных ролей в картине.

Лента преурочена ремейком мюзикла 1937 года. По сюжету популярный кантри-исполнитель (Брэдли Купер) берет под свое крыло молодую талантливую певицу. Между ними завязывается роман.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат четвертого октября 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на ежегодном международном Каннском кинофестивале во Франции прошел премьерный показ кинокартины "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая возьмет участие в одной из конкурсных сценариев мероприятия.


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