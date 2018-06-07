В Одессе умерла Кира Муратова

Об этом на своей страничке в Facebook сообщили журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха...", - написал Минзянов.

Информацию о ее смерти также подтвердил изданию Buro ее супруг Евгений Голубенко.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Среди ее самых известных фильмов советского периода "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), а также "Перемена участи" (1987) и "Астенический синдром" (1989), который удостоился специального приза жюри "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

После премьеры картины "Вечное возвращение" в 2012 году Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Санкт-Петербурге 3 июня после борьбы с тяжелой болезнью умер советский и российский актер театра и кино Леонид Неведомский.