07:29 07.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Одессе умерла Кира Муратова

В Одессе в среду вечером, 6 июня, на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.

В Одессе умерла Кира Муратова

Об этом на своей страничке в Facebook сообщили журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха...", - написал Минзянов.

Информацию о ее смерти также подтвердил изданию Buro ее супруг Евгений Голубенко.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Среди ее самых известных фильмов советского периода "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), а также "Перемена участи" (1987) и "Астенический синдром" (1989), который удостоился специального приза жюри "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

После премьеры картины "Вечное возвращение" в 2012 году Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Санкт-Петербурге 3 июня после борьбы с тяжелой болезнью умер советский и российский актер театра и кино Леонид Неведомский.


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