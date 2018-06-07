Порошенко выразил соболезнования семье Киры Муратовой

В четверг утром, 7 июня, глава государства написан на своей страничке в Facebook, что он искренние соболезнования. Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха.

Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях, - отметил президент, добавив, что жить в одно время с Кирой Муратовой "было большой честью". Светлая память про Киру Муратову останется в наших сердцах..", - написал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в среду вечером, 6 июня, на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.

Среди ее самых известных фильмов советского периода "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), а также "Перемена участи" (1987) и "Астенический синдром" (1989), который удостоился специального приза жюри "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

После премьеры картины "Вечное возвращение" в 2012 году Муратова заявила, что уходит из кинематографа.