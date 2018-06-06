03:00 06.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Солистка группы "Фристайл" попала в больницу с инсультом

Солистка и руководитель поп-группы "Фристайл", 55-летняя Нина Кирсо впала в кому после перенесенного инсульта.

Солистка группы

Как сообщает издание Kolo.news, сейчас звезда пребывает в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков.

Известно, что артистке стало плохо первого июня, в больнице врачи констатировали инсульт. После чего, Нине была сделана операция, после которой по сей день она находится в тяжелом состоянии.

Случившееся подтвердил один из участников группы Сергей Кузнецов.

Добавим, группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомов группы. Весь женский репертуар коллектива - это песни, исполненные Ниной.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", народного депутата Мустафу Найема выписали из медицинского учреждения, в котором он проходил лечение после совершенного на него нападения.


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