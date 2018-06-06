Солистка группы "Фристайл" попала в больницу с инсультом

Как сообщает издание Kolo.news, сейчас звезда пребывает в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков.

Известно, что артистке стало плохо первого июня, в больнице врачи констатировали инсульт. После чего, Нине была сделана операция, после которой по сей день она находится в тяжелом состоянии.

Случившееся подтвердил один из участников группы Сергей Кузнецов.

Добавим, группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомов группы. Весь женский репертуар коллектива - это песни, исполненные Ниной.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", народного депутата Мустафу Найема выписали из медицинского учреждения, в котором он проходил лечение после совершенного на него нападения.