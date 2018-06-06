04:00 06.06.2018 | Культура | Новости
100195975:test

На автора комиксов Marvel Стэна Ли совершено нападение

На культового американского создателя ряда комиксов про супергероев Marvel 95-летнего Стэна Ли напали вооруженные вымогатели, пытаясь совершить ограбление.

На автора комиксов Marvel Стэна Ли совершено нападение

Об этом сообщает Metro.

Нападение произошло возле дома пожилой звезды в Лос-Анджелесе. Прибывшая на место полиция задержала двух человек, которые требовали от Ли деньги, которые он им якобы задолжал.

Свидетели происшествия утверждают, что Стэн вступил в яростный спор с одним из нападавших. После этого вымогатель заявил, что хочет получить свои деньги, и оба злоумышленника вытащили пистолеты.

Но на место инцидента вовремя прибыла полиция, которая и задержала вымогателей. Стоит отметить, что на подмогу двум десяткам правоохранителей прилетел полицейский вертолет.

Точные причины происшествия пока не уточняются, полиция проводит расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло нападение на депутата городского совета.


Поделиться
Читайте также:
 
Правительство Италии пересмотрит санкции в отношении РФ На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник - ФОТО "Я не прячусь за кустами", - Путин В Киеве на три дня отключат воду на 11 улицах
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив