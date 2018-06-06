На автора комиксов Marvel Стэна Ли совершено нападение

На культового американского создателя ряда комиксов про супергероев Marvel 95-летнего Стэна Ли напали вооруженные вымогатели, пытаясь совершить ограбление.
Об этом сообщает Metro.
Нападение произошло возле дома пожилой звезды в Лос-Анджелесе. Прибывшая на место полиция задержала двух человек, которые требовали от Ли деньги, которые он им якобы задолжал.
Свидетели происшествия утверждают, что Стэн вступил в яростный спор с одним из нападавших. После этого вымогатель заявил, что хочет получить свои деньги, и оба злоумышленника вытащили пистолеты.
Но на место инцидента вовремя прибыла полиция, которая и задержала вымогателей. Стоит отметить, что на подмогу двум десяткам правоохранителей прилетел полицейский вертолет.
Точные причины происшествия пока не уточняются, полиция проводит расследование.
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