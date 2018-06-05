Актерам "Игр престолов" вручили самоуничтожающиеся сценарии

Об этом сообщает The Independent.

Как отметил Костера-Вальдау, тексты были направлены к актерскому составу только в электронном виде, а после съемок каждой сцены упоминание о ней удаляли из сценария. Выяснилось. что таким образом создатели телешоу пытаются не допустить утечек сюжета. По словам актера, все очень строго, а в этом году началась просто новая степень безумия.

Он сравнил уровень секретности с франшизой "Миссия: Невыполнима". В феврале 2018 года в сети Интернет возникли спойлеры финала "Игры престолов" после того, как интернет-пользователь снял видеозапись со съемок сериала.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон закончился 28 августа 2017 года, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный телесериал "Игра престолов" номинирован на премию Гильдии сценаристов США.