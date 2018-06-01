Известные украинцы записали трогательное видео ко Дню защиты детей - ВИДЕО

Главный месседж этой инициативы – это стремление к восстановлению мира на нашей земле. По словам куратора и идеолога проекта "Дети необъявленной войны" Анюты Славской, стихотворение было выбрано не просто так.

К проекту присоединились народные артистки Украины Нина Матвиенко, Маричка Бурмака, Наталья Бучинская, заслуженная артистка Наталка Карпа, певицы Аня Добрыднева, Мила Нитич, музыкант и композитор Диля, группа "Авиатор", телеведущая Татьяна Гончарова, актер Виктор Андриенко, культурный деятель Влада Литовченко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первого июня, в Украине и еще более 60 странах мира отмечают Международный день защиты детей. Однако, этот день не является массовым поеданием мороженого, играми и каникулами – подтекст этого праздника совсем не дурашливый и детский.