15:23 01.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Известные украинцы записали трогательное видео ко Дню защиты детей - ВИДЕО

Известные украинские музыканты, певцы, телеведущие и культурные деятели прочитали стихотворение Лины Костенко ко Дню защиты детей.

Известные украинцы записали трогательное видео ко Дню защиты детей - ВИДЕО

Главный месседж этой инициативы – это стремление к восстановлению мира на нашей земле. По словам куратора и идеолога проекта "Дети необъявленной войны" Анюты Славской, стихотворение было выбрано не просто так.

К проекту присоединились народные артистки Украины Нина Матвиенко, Маричка Бурмака, Наталья Бучинская, заслуженная артистка Наталка Карпа, певицы Аня Добрыднева, Мила Нитич, музыкант и композитор Диля, группа "Авиатор", телеведущая Татьяна Гончарова, актер Виктор Андриенко, культурный деятель Влада Литовченко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первого июня, в Украине и еще более 60 странах мира отмечают Международный день защиты детей. Однако, этот день не является массовым поеданием мороженого, играми и каникулами – подтекст этого праздника совсем не дурашливый и детский.


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