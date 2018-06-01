Джонни Депп попал в аварию в Санкт-Петербурге - ВИДЕО

Об этом сообщает "Пятый канал".

Как отметили очевидцы проишествия, автомобиль с артистом выезжал с подземной парковки отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, не вписался в поворот и ударился о стену. В результате инцидента машина получила минимальные повреждения.

Кстати, совсем недавно Депп выступил в Москве и Санкт-Петербурге в составе группы Hollywood Vampires вместе с певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. В столице артист застенчиво рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках, а потом его забросали бюстгальтерами.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киеве гитарист известной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в аварию с участием автомобиля на еврономерах.