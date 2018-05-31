Племянница принцессы Дианы стала лицом известного бренда – ФОТО

Соответствующую новость племянница принцессы Дианы сообщила на своей страничке в Instagram.

"Это огромная честь для меня – работать с самым с самым знаковым итальянским брендом ювелирных изделий в мире", – поделилась Китти.

Известно, что Bulgari всегда олицетворял творчество, традиции, красоту и гламур, в мире изделий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", фото президента России Владимира Путина впервые спустя долгое время появилось на обложке нового номера американского журнала Newsweek.

В главной статье журнала, где группа журналистов анализирует влияние Москвы на политику Венгрии, которая в последнее время делает все возможное, что "вставить палки в колеса" Украине.