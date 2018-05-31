Первые цветы: украинский скрипач-виртуоз с успехом отыграл сольный концерт в столице - ФОТО

Ее изумительное звучание завораживает даже равнодушную к музыке человека. Эти мелодичные звуки трогают до глубины души настолько, что забываешь обо всем на свете. О проблемах и невзгодах, о заботах и делах. А все потому, что музыкант на ваших глазах творит, извлекает из своего инструмента потрясающие аккорды и складывает их в прерасную мелодию. Речь идет о невероятно талантливом скрипаче Денисе Боева, который накануне в Caribbean Club отыграл первую сольную программу в стилях поп, рок, фолк, джаз, а также произведений современных украинских композиторов.

Виртуоз к этому выступлению готовился целых четыре года. Поэтому, за этот период он собрал композиции программы, которых объединяет не один музыкальный стиль, а прежде всего эмоции радости, страсти и подъема в аудитории.

Примечательно, что перед своим выступлением импровизатор заявил, что очень сильно волнуется и, что искусство должно делать жизнь ярче, наполняя его радостью, несмотря ни на что. И, как оказалось, музыкальная стратегия артиста действительно сработала, ведь на концерте люди не только наслаждались звуками волшебной скрипки, но и танцевали под популярные хиты. Поэтому, с полной уверенностью можно сказать, что это была шоу-программа, очень яркая, нестандартная и, конечно же, изысканная. А световые и звуковые спецэффекты только сделали концертные номера по-настоящему незабываемыми. Так или иначе, виртуозный скрипач в окружении своей команды, исполнил потрясающие мелодии под современное сопровождение – такой концерт всегда смотрится выигрышно и небанально.

"Друзья, прошёл мой сольный концерт! Он не прошёл, а ПРОГРЕМЕЛ! Масса ярких эмоций! Спасибо вам огромное!", - написал Боев на своей страничке в Facebook.

После сольного выступления своими впечатлениями делятся поклонники украинского скрипача:

"Это было невероятно! Огромное спасибо за концерт! Ты чудо, талантище, музыкантище! Ждем видеоверсию концерта! И пусть плачут те, кто сегодня тебя не слышал!".

"Скрипка - только для филармонии? А вот и нет! Боев, ты же знаешь, что ты лучший!".

"Денис Боев - один из немногих музыкантов в которого скрипка будто бы оживает в руках".

"Популярные хиты, отрывки известных мелодий, даже клубная танцевальная музыка. Это было сногсшибательно и очень душевно. Спасибо огромное".

Справка:

Денис Боев – скрипач виртуоз, импровизатор. Выпускник Национальной музыкальной академии имени П. Чайковского, играет в стилях поп, рок, фолк, джаз. Также закончил Черкасское музыкальное училище, учился в Нюрнбергской консерватории (Германия), гастролировал по Германии с Нюрнбергским камерным оркестром, объехал США с ансамблем, исполняющим украинскую народную музыку, много лет работал в группе Братья Карамазовы. Сейчас сотрудничает с проектом Полиграф Шарикофф и программой "Джази Фанки" Ивана Дорна.