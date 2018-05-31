Ким Кардашьян встретилась с президентом США в Белом доме - ФОТО

Об этом сообщил президент США на своей страничке в Instagram.

По предварительной информации, Кардашьян обсудила с Трампом историю 62-летней заключенной Элис Джонсон. В частности, девушку осудили за хранение наркотиков еще в 2017 году. В тот момент звезда впервые узнала о ее непростой судьбе, поэтому начала добиваться амнистии Джонсон, которая на тот момент находилась в тюрьме уже 21 год.

Отметим, что после встречи с главой США, королева Instagramа выразила ему огромную благодарность за оптимизм, общие цели и понимание.

"Мы надеемся, что президент предоставит милосердие г-же Алисе Мари Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за однократное ненасильственное преступление с наркотиками. Мы с оптимизмом смотрим на будущее г-жи Джонсон и надеемся, что она и многие, как она, получат второй шанс в жизни", - написала Кардашьян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре.