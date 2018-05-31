Анджелина Джоли рассказала о своем новом избраннике

Как сообщили СМИ, теперь сердце Анджелины Джоли занято новыми чувствами.

Известно, избранником оказался известный британский актер, исполняющий роль Локи Том Хиддлстон. Звёздную парочку познакомил актёр Крис Хемсворт, который во время церемонии "Золотой глобус" сидел за столом с Джоли и то и делал, что расхваливал достоинства британского актёра. Знаменитая актриса попросила телефон Тома, а после у них начался роман.

Сама же актриса решила не комментировать слухи, однако стало известно, что в ближайшую неделю она намерена отправиться на съёмки киноленты "Малифисенты", которая пройдёт в Великобритании, а тогда источникам станет проще узнать подтверждение вышеупомянутых слухов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сети гуляет информация, что известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком. По информации издания, пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году.