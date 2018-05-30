Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по химии

Отмечается, Достижения Йенса Кристиана Скоу как исследователя и как человека всегда будут предметом гордости Орхусского университета.

Отметим, что Нобелевская премия была присуждена Скоу с формулировкой "за первооткрытие ион-транспортного фермента, Na+, K±ATФ-азы".

Так, главное открытие своей жизни Скоу совершил в 1957 году, обнаружив первый ионный насос — фермент, который создает прямой транспорт ионов через клеточную мембрану. Вслед за открытием этого насоса последовало обнаружение и других механизмов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.