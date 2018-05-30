Известная российская актриса требует освобождения украинского заключенного Олега Сенцова

Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова призвала своих коллег поднять всеобщий бунт вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы добиться его освобождения.
Об этом информирует Радио Свобода.
По словам актрисы, отношения Украины и России находятся в не лучшем состоянии. Поэтому для решения этого вопроса необходимо сгруппироваться и ходить добиваться решения освобождения украинских заключенный.
Так, Ахеджакова призвала "поднять хайп" вокруг дела Сенцова.
"Мы должны поднять - вот новое слово - хайп. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле это необходимо, потому что Сенцов - это не просто Сенцов, и пол-России поддерживают это, и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - подытожила актриса.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский политзаключенны Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.