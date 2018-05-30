Известная российская актриса требует освобождения украинского заключенного Олега Сенцова

Об этом информирует Радио Свобода.

По словам актрисы, отношения Украины и России находятся в не лучшем состоянии. Поэтому для решения этого вопроса необходимо сгруппироваться и ходить добиваться решения освобождения украинских заключенный.

Так, Ахеджакова призвала "поднять хайп" вокруг дела Сенцова.

"Мы должны поднять - вот новое слово - хайп. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле это необходимо, потому что Сенцов - это не просто Сенцов, и пол-России поддерживают это, и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - подытожила актриса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский политзаключенны Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.