Гитарист "Anal Cunt" внезапно умер

Отмечается, что инцидент произошел в одном из торговых центров в Провиденсе, в штате Род-Айленд.

Известно, что на момент смерти исполнителю было 45 лет. Согласно словам правоохранителей, Мартин дурачился и катался на поручне эскалатора. В итоге он упал на пол, сильно ударился головой о стол в зоне ресторанного дворика. Полученная травма головы была несовместима с жизнью.

В правоохранительных органах квалифицировали инцидент как несчастный случай.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.