03:00 29.05.2018 | Культура | Новости
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Звезду блокбастера "Чудо-женщина" планируют сделать ведущей Евровидения-2019

Израильская актриса, которая известна главной ролью в фильме "Чудо-женщина", Галь Гадот, получила официальное предложение присутствовать в качестве ведущей на международном песенном конкурсе  Евровидение-2019.

Звезду блокбастера

Об этом сообщает израильское радио Kan.

Звезда пока не отклоняет возможность провести Евровидение в 2019 году и в данный момент "изучает возможности" поступившего предложения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Евровидение-2019" пройдет в Иерусалиме.

Израиль уже четыре раза в истории одерживал верх в конкурсе "Евровидение" - в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. В 2018 году победу на конкурсе одержала израильтянка Нетта Барзилай с песней "Тоу", одержав в сумме голосования судей и телезрителей 529 баллов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отец российской певицы Юлии Самойловой откровенно негодует выступлением своей дочери на Евровидении 2018, который в этом году проходил в столице Португалии Лиссабоне.


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