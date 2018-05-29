Звезду блокбастера "Чудо-женщина" планируют сделать ведущей Евровидения-2019

Израильская актриса, которая известна главной ролью в фильме "Чудо-женщина", Галь Гадот, получила официальное предложение присутствовать в качестве ведущей на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Об этом сообщает израильское радио Kan.
Звезда пока не отклоняет возможность провести Евровидение в 2019 году и в данный момент "изучает возможности" поступившего предложения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Евровидение-2019" пройдет в Иерусалиме.
Израиль уже четыре раза в истории одерживал верх в конкурсе "Евровидение" - в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. В 2018 году победу на конкурсе одержала израильтянка Нетта Барзилай с песней "Тоу", одержав в сумме голосования судей и телезрителей 529 баллов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отец российской певицы Юлии Самойловой откровенно негодует выступлением своей дочери на Евровидении 2018, который в этом году проходил в столице Португалии Лиссабоне.