22:35 29.05.2018 | Культура | Новости
100195355:Polishuk

Жемчужину Спящий лев выставили на аукцион а Гааге

В Гааге на аукционе продают самую большую в мире жемчужина.

Жемчужину Спящий лев выставили на аукцион а Гааге

Она была найдена в пресной воде. Как сообщают во вторник, 29 мая, местные СМИ, ожидается, что она будет продана как минимум за полмиллиона евро.

Жемчужина называется Спящий лев из-за того, что по форме напоминает этого зверя.

Впервые она появилась почти три сотни лет назад, и за это время жемчужина успела побывать в собственности европейских купцов, ювелиров, монархов, среди которых и российская императрица Екатерина II. Нынешние собственники приобрели ее в 1979 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 марта в Женеве на аукционе Sotheby's продан голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы. Его цена составила 6,7 миллионов долларов. Как сказано в сообщении аукционного дома, предпродажная оценка составляла 3,6-5,2 миллионов долларов. Торги длились всего четыре минуты, при этом покупатель предпочел сохранить анонимность.


Поделиться
Читайте также:
 
МВФ оценил дефицит финансирования Украины В Киеве неизвестные стреляли в журналиста Аркадия Бабченко Главными угрозами будущего Украины является коррупция и национализм, - Штайнмайер Место аварии, в котором пострадали украинцы, уже посетил консул, - Гройсман
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив