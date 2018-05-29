Жемчужину Спящий лев выставили на аукцион а Гааге

Она была найдена в пресной воде. Как сообщают во вторник, 29 мая, местные СМИ, ожидается, что она будет продана как минимум за полмиллиона евро.

Жемчужина называется Спящий лев из-за того, что по форме напоминает этого зверя.

Впервые она появилась почти три сотни лет назад, и за это время жемчужина успела побывать в собственности европейских купцов, ювелиров, монархов, среди которых и российская императрица Екатерина II. Нынешние собственники приобрели ее в 1979 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 марта в Женеве на аукционе Sotheby's продан голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы. Его цена составила 6,7 миллионов долларов. Как сказано в сообщении аукционного дома, предпродажная оценка составляла 3,6-5,2 миллионов долларов. Торги длились всего четыре минуты, при этом покупатель предпочел сохранить анонимность.