В Киев приехал Элтон Джон - ФОТО

Около трех часов дня он провел на территории творческого и культурного пространства Арт-завод платформа, где прошел специальный Кураж базар, в рамках которого организована информационная благотворительная акция День с Элтоном Джоном.

Цель акции - профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом в Украине.

Как сообщает Фонд Елены Пинчук, исполнитель провел встречу с украинскими борцами против СПИДа и пообщался с ВИЧ-положительными людьми.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Элтон Джон собирается прекратить концертные выступления и уйти со сцены после 50-летней карьеры.