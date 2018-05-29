08:39 29.05.2018 | Культура | Новости
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Актер фильмов о Гарри Поттере женился

28-летний английский актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, женился на своей девушке Анджеле Джонс.

Актер фильмов о Гарри Поттере женился

Радостную новость сам артист сообщил в социальной сети Instagram.

В своем посте Мэттью написал, что он пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но самое главное, когда они были в Италии его девушка заставила сыграть свадьбу.

Помолвка пары состоялась в ноябре 2016 в Париже. Впервые они встретились в январе 2016 года на вечеринке в тематическом парке Волшебный мир Гарри Поттера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Великобритании Гарри совместно с будущей женой, актрисой Меган Маркл показали свои пригласительные на свадьбу. Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.


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