Актер фильмов о Гарри Поттере женился

Радостную новость сам артист сообщил в социальной сети Instagram.

В своем посте Мэттью написал, что он пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но самое главное, когда они были в Италии его девушка заставила сыграть свадьбу.

Помолвка пары состоялась в ноябре 2016 в Париже. Впервые они встретились в январе 2016 года на вечеринке в тематическом парке Волшебный мир Гарри Поттера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Великобритании Гарри совместно с будущей женой, актрисой Меган Маркл показали свои пригласительные на свадьбу. Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.