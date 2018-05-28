03:00 28.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Настя Каменских выходит замуж - ФОТО

Популярная украинская 31-летняя исполнительница Анастасия Каменских на днях продемонстрировала изящное сверкающее кольцо на безымянном пальце. Впрочем, звезда не стала отрицать, что оно обручальное, но этой подробностью она и ограничила рассказ о личной жизни. 

Настя Каменских выходит замуж - ФОТО

Об этом передает NewsYou.

Сообщается, что певице неоднократно приписывали роман со многими звездами, однако больше всех, по мнению фанатов, ей подошел бы Потап. Как бы там не было, а это и не удиветельно, что ПТП, ведь звезда именоо с ним долгое время работала в дуэте. После того, как их группа распалас, поклонники подумали, что они расстались. Однако Потап и Настя заявили, что вскоре хотят опять воссоединится, а пока будут работать и продвигаться сольно.

"Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину", — рассказала Настя в одном из недавних интервью. 

К слову, артистка на сегодняшний день наконец-то подтвердила давние слухи о свадьбе с Потапом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская поп-певица  Настя Каменских, которая не так давно начала сольную карьеру после дуэта "Потап и Настя", посвятила свою песню "Укравтодору". Кто знает, возможно этот сингл поможет службе отремонтировать автомобильные дороги в нашей стране?


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