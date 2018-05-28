Настя Каменских выходит замуж - ФОТО

Об этом передает NewsYou.

Сообщается, что певице неоднократно приписывали роман со многими звездами, однако больше всех, по мнению фанатов, ей подошел бы Потап. Как бы там не было, а это и не удиветельно, что ПТП, ведь звезда именоо с ним долгое время работала в дуэте. После того, как их группа распалас, поклонники подумали, что они расстались. Однако Потап и Настя заявили, что вскоре хотят опять воссоединится, а пока будут работать и продвигаться сольно.

"Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину", — рассказала Настя в одном из недавних интервью.

К слову, артистка на сегодняшний день наконец-то подтвердила давние слухи о свадьбе с Потапом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая не так давно начала сольную карьеру после дуэта "Потап и Настя", посвятила свою песню "Укравтодору". Кто знает, возможно этот сингл поможет службе отремонтировать автомобильные дороги в нашей стране?