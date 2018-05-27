19:51 27.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Знаменитости Украины получили новые награды в РФ - ФОТО

Накануне в Российской Федерации прошла музыкальная премия RU.TV на которой наградили звезд не только российского эстрады, но и украинских исполнителей также. Об этом свидетельствуют фотографии, которые были опубликованы на странице мероприятия в Instagram.

Знаменитости Украины получили новые награды в РФ - ФОТО

Отиетим, что среди украинских звезд получила награду Ани Лорак. В частности, не для кого не секрет, что эта певица уже длительное время гастролирует в стране-противника и собырает престижные премии. 

Вместе с тем, помимо Каролины на церемонию награждения пришел и Макс Барских. Так, украинскому артисту досталась награда "лучший видеоклип" за ролик "Моя любовь".

Кроме того, на мероприятии можно было заметить Веру Брежневу, Анну Седокову и Никиту Алексеева. Все они остались без наград, хотя и были на них номинированы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прошедшая накануне в Киеве церемония награждения M1 Music Awards 2017 в очередной раз отметили талант Макса Барских. Он победил в одной из главных номинаций - "Певец года".


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