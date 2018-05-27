Знаменитости Украины получили новые награды в РФ - ФОТО

Отиетим, что среди украинских звезд получила награду Ани Лорак. В частности, не для кого не секрет, что эта певица уже длительное время гастролирует в стране-противника и собырает престижные премии.

Вместе с тем, помимо Каролины на церемонию награждения пришел и Макс Барских. Так, украинскому артисту досталась награда "лучший видеоклип" за ролик "Моя любовь".

Кроме того, на мероприятии можно было заметить Веру Брежневу, Анну Седокову и Никиту Алексеева. Все они остались без наград, хотя и были на них номинированы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прошедшая накануне в Киеве церемония награждения M1 Music Awards 2017 в очередной раз отметили талант Макса Барских. Он победил в одной из главных номинаций - "Певец года".