VIOLIN SHOW: 29 мая в столичном клубе выступит Денис Боев - ВИДЕО

Денис Боев: "Я шел к этому событию 4 года. Все композиции программы объединяет не музыкальный стиль, а эмоции радости, страсти и подъема, которые они вызывают у аудитории. Я знаю, что на моем концерте люди захотят вскочить с мест, улыбаться и даже танцевать. Возможно, мои идеи противоречат современным музыкальным трендам минимализма. Но я верю, что искусство должно делать жизнь ярче, наполнять ее радостью. Поэтому я и приглашаю всех на свой концерт".

Как играет Денис Боев, вы все неоднократно слышали в песнях Валерия Меладзе, группы Виа Гра, Братьев Карамазовых, Ивана Дорна и многих других. В сольном проекте будут звучать темы из классических произведений Паганини, Вивальди и Альбениса, обработки современных песен Coldplay и Hozier, произведения современных украинских композиторов Мирослава Скорика и Евдокима Решетько, фолк-рок в интерпретации Дениса Боева и его группы.

Денис Боев - скрипач виртуоз, импровизатор, выпускник Национальной музыкальной академии им. П.Чайковского, играет в стилях поп, рок, фолк, джаз. Учился в Черкасском музыкальном училище и Нюрнбергской консерватории (Германия), гастролировал за Нюрнбергским камерным оркестром, объехал США с ансамблем украинской народной музыки, много лет работал в группе Братья Карамазовы. Сейчас выступает в составе проекта Полиграф Шарикофф и "джаз-фанк" Ивана Дорна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ray Collins 'HOT-CLUB: лучшее сочетание джаза и современности. И если кто-то скажет, что джамп-блюз, джайв или рок-н-ролл уже далеко позади, свинг-оркестр Ray Collins 'HOT-CLUB доказывает совсем обратное. Знаменитые музыканты не только оставили о себе очень яркие впечатления, но и смогли поклонников переместить "машиной времени" в настоящий танцевальный стиль 1950-х годов. При этом испытать чистые эмоции и в какой-то мере, детский восторг можно было на деревянным столичном танцопе Caribbean Club.