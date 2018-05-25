Влад Яма спросил совета у подписчиков о своем гардеробе

Об этом сообщает хореограф в своем микроблоге.

35-летняя знаменитость уже публиковал снимок, сделанный во время прогулки за покупками. Теперь Яма вновь обратился к поклонникам с вопросом, где ему лучше купить подходящий аксессуар.

На фото, выложенном в микроблоге танцора, он примеряет очки, но, вероятно, ему не нравится их вид на своем лице.

Подписчики активно отктозвались на просьбу актера и начали предлагать ему варианты мест, где он сможет купить идеальную модель этой интересной составляющей летнего лука.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский танцор Игорь Кузьменко, который вместе с Натальей Могилевской одержал победу на телевизионном проекте "Танцы со звездами" осенью 2017 года, признался, что женился на своей возлюбленной Саше Поповой.