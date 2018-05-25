Украинский певец MELOVIN сравнил концерт в РФ с "обидой мамы", - ВИДЕО

Об этом и не только украиснкий исполнитель поведал в беседе с телеканалом "112 Украина".

Как отметил украинский исполнитель, в данный момент выступать в России "не время". Также артист рассказал, что его просили выступить в Донецке в начале вооруженного конфликта и предлагали огромные гонорары.

"Нет, конечно. Не могу. Это для меня то же самое, как маму обидеть", — подчеркнул MELOVIN.

Напоследок певец добавил, что часто бывал в Крыму до воссоединения полуострова с Россией и более туда не возвращался.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 MELOVIN, впервые выступил на сцене масштабного шоу "Ліга зірок". В частности, за кулисами молодой исполнитель признался, что на международном песенном конкурсе было много политики и соотвествующие выводы он уже для себя сделал.