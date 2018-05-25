11:18 25.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинский певец MELOVIN сравнил концерт в РФ с "обидой мамы", - ВИДЕО

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN, который занял седьмое место по зрительскому голосованию, признался, что ему неоднократно предлагали выступать в России.

Украинский певец MELOVIN сравнил концерт в РФ с

Об этом и не только украиснкий исполнитель поведал в беседе с телеканалом "112 Украина".

Как отметил украинский исполнитель, в данный момент выступать в России "не время". Также артист рассказал, что его просили выступить в Донецке в начале вооруженного конфликта и предлагали огромные гонорары.

"Нет, конечно. Не могу. Это для меня то же самое, как маму обидеть", — подчеркнул MELOVIN.

Напоследок певец добавил, что часто бывал в Крыму до воссоединения полуострова с Россией и более туда не возвращался.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 MELOVIN, впервые выступил на сцене масштабного шоу "Ліга зірок". В частности, за кулисами молодой исполнитель признался, что на международном песенном конкурсе было много политики и соотвествующие выводы он уже для себя сделал.


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