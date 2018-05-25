Светлана Лобода показала новорожденную дочь - ФОТО

Известная артистка Светла Лобода несколько дней назад стала мамой во второй раз. По этому поводу, звезда обнародовала первый кадр с новорожденной
Об этом украинская певица сообщила в своем Instagram.
Отметим, что на фотографии видна голова ребенка, которую бережно поддерживают руки Светланы. "Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным", - подписала снимок Лобода.
Так, поклонники после увиденного пришли в восторг. В тот же момент фаны стали оставлялять пожелания в комментариях под снимком.
"Какая кроха. Это самое настоящее счастье", "Всего самого светлого и прекрасного вам с малышкой. Самые искренние поздравления", "Поздравляю! Огромного счастья!", "Милота какая", - делились восхищенными комментариями фанаты.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Светлана Лобода родила девочку весом 3 кг и ростом 48 см. По неофициальным источникам, мама и дочка чувствуют себя прекрасно и в ближайшие дни собираются вернуться домой.
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