Отец Самойловой считает, что его дочь могла спеть лучше на "Евровидение 2018" - ВИДЕО

Об этом сообщают "Дни.ру".

Сообщается, что после провала на песенном конкурсе отел Юлии подеш к ней кулисами и заявил, что он очень сильно разочарован ее выступлением.

При этом Самойлова отметила, что сожалеет, что не оправдала ожиданий россиян. После того, как она не прошла в финал Евровидения 2018, на певицу посыпалась критика в соцсетях. "Я все равно считаю, что нужно двигаться дальше. Если бы я всегда, делая ошибки, уходила с пути творчества, сейчас ничего не было бы...", – сказала она.

В то же время мама самойловой считает, что ее дочь была сломлена еще до участия в "Евровидении", поэтому и потерпела неудачу на международном песенном конкурсе. К слову, близкие артистки расстроились и находятся в подавленном состоянии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российскую певицу Юлию Самойлову, у которой не вышло пройти в финал Евровидения в 2018 году, намерены вновь отправить на музыкальное международное соревнование представлять страну.