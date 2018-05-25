Олег Винник признался, почему не выступает в России - ВИДЕО

Об этом артист поведал в интервью журналу "Новое время".

Певец признался, что буквально на днях его приглашали в Ледовый дворец в Санкт - Петербурге выступить. В тот момент организаторы концерта заявили, что они примут какие-либо его условия, только чтобы тот приехал в Россию.

"Я не понимаю, как можно ехать, когда погибают люди, когда столько боли. И коллег, которые там выступают, не понимаю. Я вообще от этого в шоке!" – считает Винник.

Напоследок украинский певец добавил, что он мечтает больше всего, чтобы в Украине наступил мир. А всего остального он и так достигнет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN, который занял седьмое место по зрительскому голосованию, признался, что ему неоднократно предлагали выступать в России.