Анна Тринчер рассказала, как готовится к школьному выпускному

Об этом сообщает актриса в интервью одному из украинских каналов.

В конце июня 2018 года Анну Тринчер ждет школьный выпускной. Сейчас девушка сдает ВНО и параллельно готовится к предстоящему школьному празднику. Не так давно юная звезда искала себе платье и делилась в своем Instagram фотографиями, на которых предстает в вечерних образах. В итоге девушка решила заказать индивидуальный пошив.

Тренчер заявила,что в восторге от платье, которое уже начали шить. Оно будет ярким, подчеркивать талию и открывать плечи. Второе платье она хотела бы короткое, чтобы удобно себя чувствовать на неофициальной части мероприятия.

Про макияж и прическу выпускница еще раздумывает. При этом не исключает, что ярким акцентом ее мейка могут стать красные губы, а в прическе будут крупные локоны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирно известная актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу Великолепный век, кардинально изменила свой образ.