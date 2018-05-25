Анна Тринчер рассказала, как готовится к школьному выпускному

Юная знаменитая актриса, снявшаяся в сеиале "Школа" и бравшая участие в конкурсе "Голос страны-8", Анна Тренчер, в данный момент готовится к выпускному и уже задумалась о будущем праздничном платье, макияже и прическе.
Об этом сообщает актриса в интервью одному из украинских каналов.
В конце июня 2018 года Анну Тринчер ждет школьный выпускной. Сейчас девушка сдает ВНО и параллельно готовится к предстоящему школьному празднику. Не так давно юная звезда искала себе платье и делилась в своем Instagram фотографиями, на которых предстает в вечерних образах. В итоге девушка решила заказать индивидуальный пошив.
Тренчер заявила,что в восторге от платье, которое уже начали шить. Оно будет ярким, подчеркивать талию и открывать плечи. Второе платье она хотела бы короткое, чтобы удобно себя чувствовать на неофициальной части мероприятия.
Про макияж и прическу выпускница еще раздумывает. При этом не исключает, что ярким акцентом ее мейка могут стать красные губы, а в прическе будут крупные локоны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирно известная актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу Великолепный век, кардинально изменила свой образ.
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